بيان رقم(2) صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنه سيتم إيقاف كافة المراجعات المرضية للمستشفيات والمراكز الطبية العسكرية في كافة أرجاء الوطن باستثناء الحالات الطارئة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة للحماية من فايروس كورونا.
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وتهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بالأخوة والأخوات المواطنين أن القوات المسلحة ستتواجد على مداخل ومخارج المدن في كافة أرجاء الوطن.
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وتهدف هذه الإجراءات إلى منع انتشار فيروس كورونا، وتناشد القيادة العامة الأخوة والأخوات المواطنين اتباع كافة التعليمات الصادرة من الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في كافة أرجاء الوطن.
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