كورونا.. تمديد حظر التجوال في كركوك العراقية 7 أيام

كركوك/ الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، تمديد حظر التجوال في مدينة كركوك شمالي البلاد، لمدة 7 أيام، للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا".

وذكرت "خلية الأزمة" الخاصة بمكافحة كورونا، في بيان، أن "حظر التجوال الذي تم فرضه مساء الإثنين بكركوك لساعات محددة تم تمديده 7 أيام".

وأضاف البيان، أن الحظر سيمتد 24 ساعة طوال الأيام السبعة المقبلة.

وأوضح أن مداخل ومخارج المدينة تم إغلاقها، في إطار تدابير مكافحة كورونا.

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ومساء الإثنين، فرضت السلطات، حظرا للتجوال في كركوك بين الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (21:00 تغ)، و06:00 بالتوقيت المحلي (09:00 تغ).

وبلغت إصابات كورونا في العراق 154، توفي منهم 11.

وحتى الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 188 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 7500، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.