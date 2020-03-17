شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل حد نزول سعر السهم في أسواق الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قبل قليل، قراراً بشأن تعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضاً.

وبمقتضى القرار يكون مقدار التحرك في سعر السهم بنسبة (5%) من سعر الإقفال السابق كحد أقصى انخفاضاً في يوم التداول الواحد، ويجوز للسوق رفع النسبة إلى (7%) لعدد محدود من أسهم الشركات يتم اختيارها وفقاً لمعايير يحددها السوق وتوافق عليها الهيئة. يطبق القرار اعتباراً من جلسة تداول الأربعاء 18 مارس وحتى إشعار آخر من الهيئة.

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