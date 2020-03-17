«فلاي دبي» تلغي رحلاتها إلى وجهات محددة بسبب قيود السفر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت فلاي دبي أنها تتبع التوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وهيئات الصحة المحلية، كما تستمر بالعمل مع المطارات وشركات الطيران، لضمان أن جميع تدابير السلامة تطبق وتتواءم مع المعايير الدولية.

وقالت الشركة في تنويه لها إن عدداً من البلدان أصدرت نصائح السفر بما فيها فرض قيود على السفر، ومن الدول على شبكة وجهاتنا التي أصدرت قيوداً على السفر: الإمارات، الأردن، البحرين، العراق، الكويت، السعودية، السودان، الهند، أذربيجان، أرمينيا، إريتريا، أوكرانيا، إيطاليا، أوزبكستان، بنغلاديش، تايلاند، تركمانستان، تركيا، جورجيا، جمهورية التشيك، روسيا، سريلانكا، عُمان، صربيا، طاجيكستان، قرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، لبنان، مصر، ميانمار، نيبال، رومانيا وأوغندا.

ونوهت الشركة بإلغاء الرحلات التالية

السعودية: بناءً على تعليمات من السلطات السعودية تم إلغاء رحلات فلاي دبي من وإلى السعودية حتى 31 مارس.

إيران: تم تعليق رحلات فلاي دبي إلى مدن أصفهان ولار ومشهد وشيراز وطهران الإيرانية مؤقتاً بعد صدور توجيهات من الهيئة العامة للطيران المدني.

البحرين: بناءً على تعليمات من السلطات البحرينية تم إلغاء رحلات فلاي دبي من وإلى البحرين حتى 31 مارس.

الكويت: بناءً على تعليمات من السلطات الكويتية تم إلغاء رحلات فلاي دبي من وإلى الكويت ابتداءً من 14 مارس و حتى 19 مارس

إيطاليا: تم إلغاء رحلات فلاي دبي من وإلى كاتانيا ابتداءً من 15 مارس و حتى 20 مايو

تم إلغاء رحلات فلاي دبي من وإلى نابولي من 14 مارس و حتى 21 مايو

سلوفاكيا: بناءً على تعليمات من السلطات في سلوفاكيا تم إلغاء رحلات فلاي دبي إلى براتيسلافا ابتداءً من 13 مارس و حتى 27 مارس

بولندا: بناءً على تعليمات من السلطات في بولندا تم إلغاء رحلات فلاي دبي إلى كراكوف ابتداءً من 15 مارس وحتى 28 مارس

جنوب السودان: تم تعليق رحلات فلاي دبي إلى جوبا مؤقتاً اعتباراً من 14 مارس

باكستان: بناءً على تعليمات من السلطات في باكستان، ستعمل رحلات فلاي دبي وفقاً لما يلي:

سيتم تحويل الرحلات من وإلى سيالكوت إلى إسلام آباد في الفترة من 14 إلى 17 مارس

سيتم تحويل الرحلات من وإلى فيصل آباد وملتان إلى إسلام آباد في الفترة من 15 إلى 17 مارس

تم إلغاء الرحلات من وإلى كويتا يومي 16 و 17 مارس، وسيتم إعادة الحجز للمسافرين على رحلات كراتشي

ستواصل الرحلات من وإلى كراتشي العمل وفق الجدول المعتاد

جيبوتي: بناءً على تعليمات من السلطات في جيبوتي تم تعليق رحلات فلاي دبي إلى جيبوتي اعتباراً من 18 مارس

الأردن: بناءً على تعليمات من السلطات في الأردن تم تعليق رحلات فلاي دبي إلى عمّان اعتباراً من 17 مارس

العراق: بناءً على تعليمات من الهيئة العامة للطيران المدني تم إلغاء رحلات فلاي دبي من وإلى العراق اعتباراً من 17 مارس

لبنان: بناءً على تعليمات من الهيئة العامة للطيران المدني تم إلغاء رحلات فلاي دبي من وإلى بيروت اعتباراً من 17 مارس

تركيا: بناءً على تعليمات من الهيئة العامة للطيران المدني تم إلغاء رحلات فلاي دبي من وإلى اسطنبول اعتباراً من 17 مارس

أذربيجان: بناءً على التعليمات الصادرة عن السلطات في أذربيجان تم تعليق رحلات فلاي دبي من وإلى باكو اعتباراً من 18 مارس

الهند: بناءً على التعليمات الصادرة عن السلطات في الهند تم إلغاء رحلات فلاي دبي من وإلى الهند خلال الفترة من 17 و حتى 31 مارس

أوكرانيا: بناءً على التعليمات الصادرة عن السلطات في أوكرانيا تم إلغاء رحلات فلاي دبي من وإلى اوكرانيا اعتباراً من 17 مارس

مصر: بناءً على التعليمات الصادرة عن السلطات في مصر تم إلغاء رحلات فلاي دبي من و إلى الإسكندرية خلال الفترة من 19 وحتى 31 مارس

السودان: بناءً على التعليمات الصادرة عن السلطات في السودان تم إلغاء رحلات فلاي دبي من وإلى السودان اعتباراً من 17 مارس