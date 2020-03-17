تعليق 28 وجهة لطيران الإمارات في أوقات محددة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت طيران الإمارات أن جداول رحلات الناقلة قد تتغير في غضون مهلة قصيرة، وذلك للامتثال للتوجيهات التنظيمية أو المتطلبات التشغيلية. وقالت الناقلة رداً على آخر تطورات تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم: إنها تتخذ خطوات إضافية تتجاوز متطلبات قطاع الطيران والمتطلبات التنظيمية لضمان صحة العملاء، ومنحهم الثقة عند التخطيط للسفر. وطبّقت طيران الإمارات الإعفاء من رسوم تغيير الحجوزات التي تمت في 31 مارس 2020 أو قبله.

قيود السفر والهجرة

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وقد فرضت عدة دول قيوداً على السفر والهجرة بسبب مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ويتعين على جميع المسافرين التحقق من تعليمات السفر ذات الصلة للبلدان التي يسافرون منها وإليها. في ظل هذا الوضع الحيوي، تقع على عاتق المسافرين مسؤولية التأكد من عدم وجود قيود على الدخول إلى وجهة سفرهم. ويوفر مركز سفر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) قائمة بإرشادات السفر المتعلقة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

وتشمل قائمة رحلات طيران الإمارات التي تم تعليقها الوجهات التالية:

عمّان: من 17 إلى 31 مارس

بغداد: من 17 إلى 31 مارس

بانكوك - هونج كونج: من 9 إلى 31 مارس

البصرة: من 17 إلى 31 مارس

بيروت: من 17 إلى 31 مارس

بولونيا: من 13 مارس إلى 3 إبريل

الدار البيضاء: من 16 إلى 31 مارس

الدمام: من 9 مارس حتى إشعار آخر

فورت لودرديل: من 13 إلى 31 مارس

جوانزو: من5 فبراير حتى إشعار آخر

جدة: من 9 مارس حتى إشعار آخر

إسطنبول (IST): من 17 إلى 31 مارس

إسطنبول (SAW): من 17 إلى 31 مارس

مدينة الكويت: من 14 إلى 31 مارس

لارنكا: من 17 إلى 31 مارس

مالطا (عبر لارنكا): من 17 إلى 31 مارس

المدينة المنورة: من 9 مارس حتى إشعار آخر

ميلانو: من 13 مارس إلى 3 إبريل

نيويورك JFK - ميلانو: من 11 مارس إلى 12 إبريل

نيويورك EWR - أثينا: من 13 مارس إلى 12 إبريل

بورتو: من 17 إلى 31 مارس

الرياض: من 9 إلى 31

روما: من 14 مارس إلى 3 إبريل

شنجهاي: من 5 فبراير حتى إشعار آخر

تايبيه: من 16 مارس حتى إشعار آخر

طهران: من 26 فبراير حتى إشعار آخر

البندقية: من 12 مارس إلى 3 إبريل

وارسو: من 15 إلى 28 مارس

بيشاور: من 15 إلى 31 مارس، سيُعاد توجيه الرحلات من / إلى بيشاور عبر إسلام أباد. سيتعين على المسافرين المتأثرين التوجه بأنفسهم إلى المطارات المُعاد التوجيه إليها، وسيتلقون بريداً إلكترونياً يتضمن تفاصيل إعادة الحجز الخاصة بهم.

سيالكوت: من 15 إلى 31 مارس، سيُعاد توجيه الرحلات من / إلى سيالكوت عبر لاهور. سيتعين على المسافرين المتأثرين التوجه بأنفسهم إلى المطارات المُعاد التوجيه إليها، وسيتلقون بريداً إلكترونياً يتضمن تفاصيل إعادة الحجز الخاصة بهم.