دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Redmi تستعد للإعلان الرسمي عن Redmi K30 Pro في 24 من مارس ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد علامة Redmi الفرعية لشركة شاومي للإعلان عن هاتف Redmi K30 Pro في حدث يعقد في 24 من مارس، مع توقعات بإطلاق إصدار الشركة الخاص من هاتف K30 Pro Zoom.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Redmi K30 Pro سيأتي برقاقة معالج Snapdragon 865 ومستوى تسعير أقل من الإصدارات المميزة بنفس المعالج، ولقد نشرت علامة Redmi التجارية إعلان تشويقي جديد اليوم على Weibo، تؤكد من خلاله على خططها للإعلان عن الهاتف في 24 من مارس في الصين.

ولقد كشف إعلان تشويقي أخر عن تصميم هاتف Redmi K30 Pro من الجهة الخلفية، حيث يتميز الهاتف بتصميم دائري لوحدة الكاميرة الخلفية، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

أيضاً يظهر هاتف Redmi K30 Pro في الإعلان التشويقي بلون أزرق متدرج، كما يضم مدخل 3.5 مم للسماعات في الجزء العلوي من الهاتف، وتشير التوقعات إلى أن هاتف Redmi K30 Pro سيأتي بتصميم الكاميرة الأمامية المنزلقة.

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وقد أطلق هاتف Redmi K30 في الصين خلال شهر ديسمبر من العام الماضي بكاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، كما قدم Redmi K30 للأسواق الشهر الماضي بعلامة POCO X2 التجارية.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن هاتف Redmi K30 Pro سيقدم في مؤتمر الشركة القادم مع الإصدار الخاص Redmi K30 Pro Zoom، وهو ما أكد عليه Lu Weibing الرئيس النفيذي للشركة في إعلان سابق على Weibo، حيث من المتوقع أن يدعم الهاتف تكبير حتى 50 مرة.

المصدر

هذا الموضوع Redmi تستعد للإعلان الرسمي عن Redmi K30 Pro في 24 من مارس ظهر على التقنية بلا حدود.