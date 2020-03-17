دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هيوليت باكارد إنتربرايز تعلن عن محفظة عروض لمنتجات شبكات الجيل الخامس في هيوليت باكارد إنتربرايز تعلن عن محفظة عروض لمنتجات شبكات الجيل الخامس في السعودية

كشف النقاب عن محفظة عروض لمنتجات شبكات الجيل الخامس لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز في المملكة العربية السعودية.

أعلنت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) اليوم عن إطلاقها محفظة جديدة من منتجات “حلول” المصممة لمساعدة شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية على بناء ونشر شبكات الجيل الخامس المفتوحة من أجل تقديم تجارب تفاعلية ومخصصة خلال الوقت الفعلي للموظفين والعملاء والمواطنين.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال عيسى الخميس، المدير التنفيذي لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز في المملكة العربية السعودية: “يأتي إطلاق محفظة العروض الجديدة لشبكات الجيل الخامس من ضمن جهود الشركة الهادفة إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق التحول الرقمي”

وأضاف الخميس: “قمنا مؤخرًا بتوقيع اتفاقية مع شركة زين، لتزويد عملائها في المملكة بحلول التحوّل الرقمي، ووفقًا للاتفاقية، ستقدم هيوليت باكارد إنتربرايز دعمها لمساعي “زين” في تقديم تقنيات اتصالات الجيل الخامس 5G إلى المملكة العربية السعودية”.

تقول الشركة في بيانها، أن استراتيجية ’هيوليت باكارد إنتربرايز‘ المفتوحة تتماشى مع التزامها بسوق شبكات الجيل الخامس مع مصالح إدارة هيئة الاتصالات الفيدرالية التي تشجع الشركات الأمريكية على ريادة الابتكار في مجال شبكات الجيل الخامس.

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صُممت استراتيجية منصات الربط بين الشبكات الطرفية وصولًا إلى سحابة “حلول” من هيوليت باكارد إنتربرايز لمساعدة شركات الاتصالات على الاستفادة من الفرصة التي توفرها شبكات الجيل الخامس من خلال توظيف مجموعة من البرامج القائمة على الحوسبة السحابية في شبكات الجيل الخامس الرئيسية، الاتصالات الرئيسية المحسنة، مخططات البنى التحتية للأجهزة الطرفية، والخدمات التي توفرها شبكات الاتصال اللاسلكية من الجيل السادس. وقد تم بناء محفظة العروض استنادًا إلى منصات مفتوحة وقابلة للتشغيل المتبادل مع البنية التحتية لشركات الاتصالات ومكونات البرامج القياسية، ما يتيح لشركات الاتصالات إمكانية دمج المزيد من تقنيات الأتمتة، اكتساب مرونة أكبر، ونشر خدمات الجيل الخامس الجديدة بشكل أسرع ضمن المراكز الرئيسية والأجهزة الطرفية لشركات الاتصالات، إلى جانب الشركات والمؤسسات.

مراكز الاتصالات الرئيسية – حزمة ’هيوليت باكارد إنتربرايز‘ الجديدة الخاصة بالمراكز الرئيسية لشبكات الجيل الخامس. تتيح حزمة البرامج القائمة على الحوسبة السحابية وحاويات البيانات للعملاء من شركات الاتصالات الإمكانات الرئيسية للشبكات، واللازمة لتقديم الخدمات الجديدة لشبكات الجيل الخامس إلى المشتركين والعملاء من الشركات.

– حزمة ’هيوليت باكارد إنتربرايز‘ الجديدة الخاصة بالمراكز الرئيسية لشبكات الجيل الخامس. تتيح حزمة البرامج القائمة على الحوسبة السحابية وحاويات البيانات للعملاء من شركات الاتصالات الإمكانات الرئيسية للشبكات، واللازمة لتقديم الخدمات الجديدة لشبكات الجيل الخامس إلى المشتركين والعملاء من الشركات. الأجهزة الطرفية لشركات الاتصالات – تواصل ’هيوليت باكارد إنتربرايز‘ الابتكار من خلال المنصات البينية المكثفة والمخصصة للأغراض العامة، والتي تسهم بتمكين شبكات النفاذ الراديوية الافتراضية (vRAN) وتقنيات الحوسبة الطرفية متعددة المنافذ MEC) ). توفر هذه العروض المصممة حسب الطلب من ’هيوليت باكارد إنتربرايز‘ لشركات الاتصالات بيئة خدمات تكنولوجيا المعلومات عبر الأجهزة الطرفية لشبكات الهواتف المحمولة.

– تواصل ’هيوليت باكارد إنتربرايز‘ الابتكار من خلال المنصات البينية المكثفة والمخصصة للأغراض العامة، والتي تسهم بتمكين شبكات النفاذ الراديوية الافتراضية (vRAN) وتقنيات الحوسبة الطرفية متعددة المنافذ MEC) ). توفر هذه العروض المصممة حسب الطلب من ’هيوليت باكارد إنتربرايز‘ لشركات الاتصالات بيئة خدمات تكنولوجيا المعلومات عبر الأجهزة الطرفية لشبكات الهواتف المحمولة. الأجهزة الطرفية للشركات – خدمات Aruba Central المبتكرة، بما في ذلك خدمة التجوال Air Pass Wi-Fi/5G وخدمة الإدارة Slice SLA. تساعد هذه الخدمات شركات الاتصالات على توسيع نطاق تأثير شبكات الجيل الخامس بما يشمل الأجهزة الطرفية للشركات، حيث يمكن للأشخاص والأجهزة والعناصر الأخرى التفاعل لتعزيز النتائج الإيجابية للأعمال من خلال إتاحة وصول سلس بالنسبة لمستخدمي شبكات الاتصال اللاسلكي والأجهزة المزودة بتقنيات إنترنت الأشياء.

– خدمات Aruba Central المبتكرة، بما في ذلك خدمة التجوال Air Pass Wi-Fi/5G وخدمة الإدارة Slice SLA. تساعد هذه الخدمات شركات الاتصالات على توسيع نطاق تأثير شبكات الجيل الخامس بما يشمل الأجهزة الطرفية للشركات، حيث يمكن للأشخاص والأجهزة والعناصر الأخرى التفاعل لتعزيز النتائج الإيجابية للأعمال من خلال إتاحة وصول سلس بالنسبة لمستخدمي شبكات الاتصال اللاسلكي والأجهزة المزودة بتقنيات إنترنت الأشياء. توفير البنية التحتية “حلول” من خلال برنامج HPE GreenLake – تتاح هذه العروض على شكل خدمة “الدفع عند الاستخدام” والخدمات المدارة والنماذج المرنة، حيث تزود شركات الاتصالات بخدمات إطلاق شبكات الجيل الخامس من خلال تمكينها من خفض نفقات الاستثمارات الرأسمالية والمخاطر عبر الاستفادة من الأجهزة والبرامج الطرفية المخصصة لشركات الاتصالات والمؤسسات العاملة في القطاع.

تطال حلول هيوليت باكارد إنتربرايز:

وبالحديث حول هذا الأمر، قال فيل موترام، نائب الرئيس ومدير عام وحدة الاتصالات والحلول الإعلامية في شركة هيوليت باكارد إنتربرايز: “يشكل الانفتاح عنصرًا أساسيًا في الطابع المتطور لشبكات الجيل الخامس. ومن خلال باقة العروض الأساسية الخاصة لشبكات الجيل الخامس من هيوليت باكارد إنتربرايز، يمكن للمراكز الرئيسية في شركات الاتصالات خفض التكاليف التشغيلية وتقديم المزايا بسرعة أكبر مع الحفاظ على انفتاحها على الشبكات والتقنيات المتعددة، وتجنب أن تكون منغلقة على منهجية البائع الواحد. وتمتلك الشركة واحدة من أضخم محافظ عروض شبكات الجيل الخامس في السوق، كما تحظى بحضور قوي لمساعدة شركات الاتصالات على بناء مراكز أساسية متعددة البائعين لشبكات الجيل الخامس، وتحسين أداء الأجهزة الطرفية من خلال شبكات النفاذ الراديوية الافتراضية (vRAN)، إلى جانب توفير أرقى مستويات الاتصال والخدمات المؤتمتة الجديدة إلى الشركات باستخدام تقنيات الحوسبة الطرفية متعددة المنافذ (MEC) وشبكات الاتصال اللاسلكي من الجيل السادس.”

يُشار أن مجموعة حلول ’هيوليت باكارد إنتربرايز‘ البرمجية من الجيل الخامس ستتوفر في النصف الثاني من 2020 عبر برنامج HPE GreenLake الخدمي.

التدوينة هيوليت باكارد إنتربرايز تعلن عن محفظة عروض لمنتجات شبكات الجيل الخامس في السعودية ظهرت أولاً على عالم التقنية.