دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

قبل أيام أعلنت آبل عن إغلاقها كافة متاجرها حول العالم – ما عدا الصين – بسبب انتشار فيروس كورونا وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، واليوم أعلنت مايكروسوفت نفس الأمر.

وأرسلت مايكروسوفت رسالة بريدية لزبائنها تعلمهم فيها أنها ستغلق كافة متاجرها للمساعدة في حماية الصحة والسلامة للزبائن والموظفين. ويبقى متجرها الإلكتروني متاحاً للطلب.

ولم تذكر الشركة موعد إعادة فتح المتاجر، لكنها ستستمر بدفع رواتب موظفي متاجرها كالمعتاد، في حين أن آبل ستستمر بالإغلاق حتى 27 مارس الجاري.

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وحسب البيانات المتاحة لدينا فإن مايكروسوفت لديها 116 متجر رسمي في 4 دول حول العالم، ويأتي قرارها هذا في ضوء الإرشادات الحكومية الأميركية التي تمنع تواجد تجمعات بشرية تزيد عن 10 أشخاص في مكان واحد.

ونشرت الشركات التقنية الأميركية بياناً مشتركاً تعبّر فيه عن التعاون المشترك للاستجابة لمرض COVID-19 بسبب فيروس كورونا، وشمل البيانات شركات مايكروسوفت، فيس بوك، جوجل، لينكدإن، ريديت، تويتر، يوتيوب.

التدوينة مايكروسوفت تغلق كافة متاجرها حول العالم بسبب فيروس كورونا ظهرت أولاً على عالم التقنية.