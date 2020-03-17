دبي - بواسطة محمد فارس مايكروسوفت تكشف عن مواصفات العتاد الداخلي في Xbox Series X © Tech World قدمت بواسطة

مواصفات العتاد الداخلي في أجهزة Xbox Series X أصبحت واضحة أخيرًا للجمهور مع إعلان مايكروسوفت كثير من التفاصيل عنها.

أعلنت مايكروسوفت خلال الأشهر الماضية عن سلسلة أكس بوكس الجديدة، Xbox Series X، ثم تبعتها قبل أسابيع بالإعلان عن قدرات الجهاز العامة دون الافصاح عن مواصفات العتاد الداخلي بالتفصيل في ذلك الوقت. لتأتى الآن وتكشف المزيد من التفاصيل حول ما يحويه الجيل الجديد من منصات الألعاب التي تقدمها.

ووفقًا لما نشرت الشركة على مدونتها، فإنها صممت الجيل الجديد من أجهزة إكس بوكس لتقديم السرعة، القوة، والتكامل للمستخدمين.

تمتلك أجهزة Xbox Series X معالج AMD Zen 2 بتقنية 7 نانومتر، ويحتوي على 8 نوى توفر سرعة تصل 3.8 جيجاهرتز في الثانية، إحدى هذه النوى مصصمة لتكون مخصصة لمعالجة ما يتعلق بنظام التشغيل على الأجهزة. ويصاحب المعالج ذاكرة رام من نوع GDDR6 بسعة 16 جيجابايت ستوفر 10 منها سرعة نقل بيانات أثناء اللعب تبلغ 560 جيجابايت في الثانية، فيما ستوفر الـ6 جيجابايت المتوفرة سرعة نقل تصل 336 جيجابايت في الثانية بغرض القيام بالمهام التي تحتاج قوة أقل أو لأغراض تشغيل النظام.

كما سيحمل الجهاز 52 وحدة معالجة حاسوبية تعمل بسرعة 1.825 جيجاهرتز، لتعزيز قوة العمل التي تبلغ 12 تيرافلوب كما نعرف.

وبالحديث عن ميزة أخرى، فإن أجهزة Xbox Series X تستطيع تشغيل 120 إطار بالثانية، وفيديو 4K بمعدل 60 إطار بالثانية.

وبالإضافة لذلك، ستحمل الأجهزة قرص تخزين داخلي من نوع NVMe-based SSD بسعة 1 تيرابايت، كما ستدعم زيادة السعة عبر بطاقات الذاكرة أو أقراص التخزين الخارجية إلى 1 تيرابايت إضافية.

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ستضيف الأجهزة الجديدة كذلك، دعم منفذ USB 3.2 للعمل مع أقراص التخزين القديمة، بجانب دعم مشغل اسطوانات بلوراي 4K للوسائط.

سرعة استجابة ويد تحكم بتقنية جديدة

مزايا أخرى ستضيفها مايكروسوفت في أجهزتها تهدف لتحسين سرعة تجاوب يد التحكم بجانب تحسين العرض بالشاشة بإضافة منفذ HDMI 2.1.

وبالتفصيل أكثر عن يد التحكم، فتقول مايكروسوفت أنها أضافت تقنية باسم ” Dynamic Latency Input” تعمل على تحسين تجربة الاستخدام أثناء اللعب بتقليل سرعة التجاوب وإعطاء مرونة أكثر عند الاستخدام. وكما نرى من خلال الصورة بالأسفل، فقد أضافت الشركة زر مخصص للمشاركة على غرار ما فعلته سوني مع بلايستيشن 4.

على كلٍ، من المنتظر أن تطلق مايكروسوفت جهازها الجديد في عطلة أعياد هذا العام لكنها لم تعلن عن سعره للآن.

المصدر:

Microsoft 1 – 2

التدوينة مايكروسوفت تكشف عن مواصفات العتاد الداخلي في Xbox Series X ظهرت أولاً على عالم التقنية.