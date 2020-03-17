دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كيفية تثبيت متجر جوجل بلاي على هواتف هواوي! ظهر على التقنية بلا حدود.

تقدم هواوي الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية دون خدمات جوجل أو متجر جوجل بلاي، لكن قد يرغب البعض في تثبيت متجر جوجل بلاي على هواتف هواوي، وفي السطور القادمة نوضح طريقة تثبيت متجر جوجل بلاي الهاتف.

يمكن لطريقة تثبيت متجر جوجل بلاي أن تدعم مستخدمي هواتف Honor أيضاً، حيث يمكن للمستخدم في البداية تثبيت تطبيق Chat Partner الذي يأتي بسعة 147 ميجا بايت على الهاتف.

بعد تثبيت تطبيق Chat Partner على الهاتف وإطلاق التطبيق، سيحتاج المستخدم إلى النقر على Detect Device، ومن ثم النقر على إختيار Repair Now، ومن ثم ستظهر نافذة Device Administrator، ومنها يمكن إختيار تنشيط Activate.

في الخطوة التالية سيحتاج المستخدم إلى إعادة تشغيل الهاتف، حيث يظهر متجر Google Play Store يعمل بالفعل، ومن ثم يمكن للمستخدم التسجيل في جوجل بلاي بحسابه الخاص، أيضاً يمكن للمستخدم إلغاء تثبيت تطبيق Chat Partner.

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أيضاً قد يظهر خطأ مع عبارة تشير إلى ” أن الجهاز غير معتمد من جوجل بلاي” في بعض الإصدارات من هواتف هواوي، إلا أن هذه الخطوات تم تجربتها بالفعل مع هاتف P40 lite، كما أكدت بعض التقارير على فاعلية هذه الطريقة مع هواتف Mate 30 Pro وهاتف هواوي Y7p.

يذكر أن طريقة تثبيت متجر جوجل بلاي على إصدارات هواتف هواوي لا تعد طريقة رسمية لتثبيت متجر جوجل بلاي، والحصول خدمات جوجل، أيضاً لا يمكن التأكيد على الفترة التي سيستمر جوجل بلاي في العمل عند التثبيت بالخطوات السابقة.

المصدر

هذا الموضوع كيفية تثبيت متجر جوجل بلاي على هواتف هواوي! ظهر على التقنية بلا حدود.