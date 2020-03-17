دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

سمعنا منذ أشهر عن عمل آبل على تطوير إصدار جديد من هواتف آيفون الرخيصة والتي ستطلقها هذا العام، سواء عرف باسم iPhone SE 2 وهو الجيل الثاني من هذه الهواتف، أو باسم iPhone 9، لكن اليوم ظهرت تلميحات تشير إلى أن آبل قد تعمل على نسخة أكبر منه وهي iPhone 9 Plus.

في الشائعات المتداولة سابقاً كان هناك حديث حول هاتف iPhone 9 أنه سيستخدم نفس تصميم هاتف iPhone 6 مع شاشة من قياس 4.7 من نوع LCD ودعم للبصمة وذلك لخفض سعره قدر الإمكان.

اليوم وفي نظام التشغيل iOS 14 بنسخته التجريبية ظهرت شيفرات برمجية تشير إلى أن هناك طراز آخر بقياس 5.5 بوصة وهو أكبر من المتداول وسيكون غالباً بنفس باقي المواصفات الفنية.

وتشير المصادر إلى أن الهاتفين سيعملان بمعالج A13 نفس الموجود في هاتف iPhone 11 كما أنه سيحمل شريحة للاتصال القريب NFC لاستخدامها في الدفع الإلكتروني بالهاتف وهو ما لم يكن متاحاً في هواتف آيفون 8 و آيفون إكس.

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من الملاحظ أن آبل تنتهج اسلوب مختلف عن باقي الشركات في تطوير نسخ رخيصة من هواتفها، فهي تحاول وضع مواصفات حديثة في تصاميم قديمة. لاحظنا كيف أن iPhone SE جاء بتصميم آيفون 5 لكن بمواصفات أحدث.

بكل الأحوال من المتوقع أن تطلق آبل هاتفها الرخيص الجديد من آيفون خلال الأشهر القليلة القادمة، على الأرجح قبل الآيفون القياسي المعتاد في سبتمبر.

التدوينة آبل قد تطور هاتف iPhone 9 Plus نسخة أكبر من الهاتف الأرخص ظهرت أولاً على عالم التقنية.