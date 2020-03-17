كورونا.. بدء سريان قرار تعليق الرحلات الجوية في العراق

بغداد / الخليج 365

أعلنت وزارة النقل العراقية، الثلاثاء، بدء سريان قرار تعليق الرحلات الجوية المدنية عبر مطارات البلاد، في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن قرار التعليق يشمل الرحلات الداخلية والخارجية، حتى 24 مارس/ آذار الجاري.

وأضافت أن تعليق الرحلات يأتي استجابة لقرار خلية الأزمة الحكومية، الخاصة بمكافحة كورونا.

والأحد الماضي، قررت خلية الأزمة تعليق الرحلات الجوية مدة أسبوع ابتداء من الثلاثاء.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن العراق تسجيل 21 إصابة، وحالة وفاة واحدة بكورونا، ما رفع الإصابات إلى 154، والوفيات إلى 11، فيما تماثل 41 مريضا للشفاء.

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وتتخذ السلطات إجراءات تصاعدية للحد من تفشي الفيروس، كان آخرها فرض حظر التجوال في أغلب محافظات البلاد.



كما علقت دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس، وأغلقت الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد.



كذلك حظرت دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وقطر.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 187 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 7 آلاف و480، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.