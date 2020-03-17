وزير الصحة التركي يبحث مع السفير الكويتي تدابير كورونا

إسطنبول / محمد طورونلو / الخليج 365

بحث وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مع السفير الكويتي لدى أنقرة غسان الزواوي، الإجراءات والتدابير المتخذة بخصوص فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال لقائهما في مقر وزارة الصحة بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء، وفق بيان صادر عن مكتب السفير الكويتي.

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وأفاد البيان، أن قوجة والزواوي تناولا خلال اللقاء الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل البلدين، بخصوص كورونا.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 187 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 7 آلاف و480، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.