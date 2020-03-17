كورونا.. أوروبا و8 دول تدعو لهدنة إنسانية في ليبيا

طرابلس/ الخليج 365

دعا الاتحاد الأوروبي و8 دول غربية وعربية، الثلاثاء، أطراف الصراع الليبي إلى إعلان وقف فوري إنساني للقتال، في ظلّ تهديد وباء كورونا.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عبر موقعها الالكتروني، اطلعت عليه الخليج 365.

وورد في البيان: "تدعو سفارات الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبعثة الاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى وزارة الخارجية التونسية، جميع أطراف الصراع الليبي إلى إعلان وقف فوري وإنساني للقتال".

وأضاف أن البلدان المذكورة والتكتل الأوروبي دعوا أيضا إلى "وقف النقل المستمر لجميع المعدات العسكرية والأفراد العسكريين إلى ليبيا، من أجل السماح للسلطات المحلية بالاستجابة لتحدّي الصحة العامة غير المسبوق الذي يشكله كورونا".

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وأعربت السفارة عن "دعمها القوي لجهود السلطات الصحية الليبية في جميع أنحاء البلاد، وهي تتنادى بروح من اللحمة الوطنية، ونحثّها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم صحّة ورفاهية جميع الليبيين".

ولفتت إلى أن "مثل هذه الهدنة ستمكن المقاتلين من العودة إلى ديارهم لتقديم الرعاية اللازمة للأقارب الذين قد يكونون أكثر عرضة للخطر".

وأعربت السفارة عن أملها في أن "تؤدي هذه الهدنة الإنسانية إلى اتفاق قيادات كلا الطرفين الليبييْن على مشروع وقف إطلاق النار الذي يسّرته الأمم المتحدة في 23 فبراير (شباط الماضي)، والذي تمّ التوصل إليه في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5، والعودة إلى الحوار السياسي".

ورسميا لم يعلن حتى مساء الإثنين عن تسجيل أي إصابة أو حالة اشتباه بكورونا في ليبيا، وحتى ظهر الثلاثاء، طال الفيروس 162 دولة وإقليما، وأصاب أكثر من 187 ألف شخص، توفي منهم نحو 7 آلاف و480.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.