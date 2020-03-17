التحالف العربي يعلن تدمير زورقين مفخخين غربي اليمن

اليمن / شكري حسين / الأناضل



أعلن التحالف العربي في اليمن، الثلاثاء، تدمير زورقين مفخخين في ساحل محافظة الحديدة غربي اليمن.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف، رصدت اليوم "عملا عدائيا وشيكا" جنوبي البحر الأحمر بـ"استخدام زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد قامت المليشيا الحوثية بإطلاقهما من محافظة الحديدة".

ولم يصدر عن الحوثيين حتى الساعة 12:30 ت.غ تعقيب على هذا الإعلان.



وأضاف المالكي أنه تم إعطاب وتدمير الزورقين، لما فيه من تهديد للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.



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واتهم مليشيات الحوثي بأنها "تتخذ من الحديدة مكانا لشن الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد ونشر الألغام البحرية".



واعتبر "ما تقوم به مليشيات الحوثي من أعمال عدائية انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاكا لنصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة".



وأشارالمالكي إلى أن عدد الزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد التي تم رصدها وتدميرها بلغ حتى الآن 46 زورقا، فيما بلغ عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها 153 لغما.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

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