كورونا.. 5957 خضعوا للحجر الصحي في تونس

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365

كشفت السلطات التونسية، الثلاثاء، أن إجمالي عدد الخاضعين للحجر الصحي في البلاد ضمن إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا، "يقدر بـ 5 آلاف و957".



وقال وزير الصحة عبد اللطيف المكي، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بالعاصمة تونس، إن "ألفين و698 أتموا فترة الحجر، فيما لا يزال 3 آلاف و259 تحت المراقبة الصحية".

وأشاد المكي، بالجهد المبذول من قبل اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا، التي رسمت استراتيجية وطنية في هذا الخصوص.

وشدد على أنه "لا يمكن غلق الحدود بشكل فجائي لاعتبارات إنسانية، فهناك تونسيون غير مقيمين في الخارج، إما في زيارات أو تجارة أو غيرها، وكذلك في تونس هناك غير مقيمين.. لذلك تم غلق الحدود بصورة تدريجية حتى لا تثقل عملية الإجلاء كاهل الدولة".

وذكّر المكي بمجموع إصابات كورونا في بلاده، الذي بلغ 24، بعد تسجيل 4 حالات جديدة الإثنين، من بين 67 خضعوا للتحليل المخبري.

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وأوضح أن الإصابات بينها 14 لوافدين من الخارج، و10 التقطوا العدوى من بعض أولئك المصابين القادمين.

والإثنين، قررت الحكومة اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة الفيروس، بينها غلق حدودها الجوية والبحرية، عدا رحلات نقل البضائع وعمليات الإجلاء، وفق ما أعلنه رئيسها إلياس الفخفاخ.

كما قررت منع التجمعات على غرار الأسواق والحمامات والحفلات وغيرها من أماكن التجمهر، وتأجيل كل الفاعليات والأنشطة والبطولات الرياضية.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 187 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 7 آلاف و480، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.