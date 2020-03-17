العراق.. وفيات كورونا تبلغ 11 والإصابات تصل 154

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة و21 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 11 والإصابات إلى 154.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت فحوصات مخبرية لـ 96 مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا".

وأوضحت أن النتائج أظهرت إصابة 21 شخصا بالفيروس، منهم 17 في بغداد، و3 في كربلاء (جنوب)، وحالة واحدة في البصرة (جنوب)، فضلا عن حالة وفاة في واسط (جنوب).

وأشارت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع إلى 154، والوفيات إلى 11، فيما تماثل 41 مريضا للشفاء.

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ويتخذ العراق إجراءات تصاعدية للحد من تفشي الفيروس، كان آخرها فرض حظر التجوال في جميع المحافظات لمدد تتراوح بين يومين وحتى إشعار غير مسمى، باستثناء محافظة دهوك بإقليم كردستان (شمال).

كما علقت السلطات دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس/ آذار الجاري، وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد.

وكذلك حظرت دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا، ألمانيا، قطر.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 187 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 7 آلاف و480، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.