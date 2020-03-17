كورونا.. الإمارات تعلّق الصلاة بالمساجد ودور العبادة

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت الإمارات الثلاثاء، تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة لغير المسلمين ومرافقها في جميع أنحاء الدولة، لمدة 4 أسابيع، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وام"، أن القرار جاء تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الإمارات في مواجهة فيروس كورونا.

وأضافت أن القرار جاء "التزاما بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، واستنادا إلى تعليمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفتوى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وبالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية".

ولفتت "سيتم مراجعة قرار تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها بعد 4 أسابيع من تاريخه".

Advertisements

ونقلت الوكالة عن أحمد بن عبد العزيز الحداد، مدير إدارة الإفتاء في دبي، أن "تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ينسجم مع سعة الإسلام".

وشدد على أن "الشريعة الإسلامية أوجبت الرجوع إلى المختصين في كل ما لا يعلمونه باعتبارهم أهل الذكر، وهم هنا الأطباء والخبراء ومن يساندهم من أهل الاختصاص".

وحتى الثلاثاء، أصاب الفيروس قرابة 184 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 7 آلاف و200، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.