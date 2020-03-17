ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن أعطبت ودمرت زورقين مفخخين ومسيرين عن بعد أطلقهما الحوثيون من محافظة الحديدة يوم الثلاثاء.
ونسبت الوكالة إلى المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قوله إن الزورقين شكلا تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات التحالف في اليمن اعترضت ودمرت زورقين مفخخين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.