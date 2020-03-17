قوات التحالف في اليمن اعترضت ودمرت زورقين مفخخين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن العقيد الركن تركي المالكي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن أعطبت ودمرت زورقين مفخخين ومسيرين عن بعد أطلقهما الحوثيون من محافظة الحديدة يوم الثلاثاء.

ونسبت الوكالة إلى المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قوله إن الزورقين شكلا تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.