الطباعة ثلاثية الأبعاد تنقذ مستشفى إيطالياً يعاني «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

نجحت شركة«إيسينوفا» الإيطالية للطباعة ثلاثية في تصميم وإنتاج 100 صمام تنفس في 24 ساعة فقط، لمصلحة مستشفى في مدينة بريشا الإيطالية، بعد نفاد مخزونه من الأدوات الطبية بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس«كوفيد 19»،إذ وصل عدد المرضى نزلاء غرف العناية المركزة إلى أكثر من 250 مريضاً، إضافة إلى تدفق العشرات على المشفى يعانون ضيقاً وصعوبات في التنفس. المثير أن تكلفة إنتاج الصمّامات المساعدة على التنفس لا تتجاوز قيمتها «يورو واحداً»، وتستغرق طباعة النسخة منها ساعة واحدة، ويمكن استخدامه لمدة تصل إلى 8 ساعات.

وساعدت الصحفية الإيطالية، نونزيا فاليني، على التواصل بين المستشفى والرئيس التنفيذي للشركة كريستيان فراكاسي، بعد اكتشافها عدم قدرة المورد الأساسي Vallini على توفير هذا النوع من الصمّامات بسرعة. وسابق فراكاسي، والمهندس الميكانيكي أليساندرو رومايولي، الزمن من أجل الانتهاء من تصميم هذا النوع من الصمّامات، وبالفعل خرجت النسخة التجريبية إلى النور خلال ثلاث ساعات من العمل، وبعد تجربتها على أحد المرضى تأكدوا أن الصمام يعمل بشكل جيد، فبدأوا بزيادة الأعداد التي تتم طباعتها.

وبدأ فراكاسي، ورومايولي، التعاون مع شركة «لوناتي»، إحدى الشركات المحلية للطباعة ثلاثية الأبعاد، لتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من الصمّامات الطبية، لأن شركة «إيسينوفا» لا تمتلك سوى ست طابعات فقط، في حين تستغرق الطابعة ساعة كاملة حتى تنتج صمّاماً واحداً. ويعمل الجميع في هذه المهمة من دون مقابل، لكنهم لا يخططون لنشر التصميم.

ونقلت «ذي ميرور» عن فراكاسي قوله «الصمام فيه ثقوب وأنابيب دقيقة جداً، أصغر من 0.8 مليمتر. وليس من السهل طباعة هذه القطع».

وأضاف «لدينا أيضاً أهمية في ما يختص بتعقيم المنتج والحفاظ عليه من التلوث، لأنه منتج طبي».