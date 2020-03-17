ثلاث ولايات أمريكية تجري انتخابات الديمقراطيين رغم «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد أريزونا، وفلوريدا، وإيلينوي، الثلاثاء، للتصويت في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين لاختيار مرشح ينافس الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، في سباق الرئاسة الأمريكية.

وتحولت الحملة من تنظيم التجمعات إلى إدارة الفعاليات عبر الإنترنت، وتنظيم نقاشات بين المرشحين في غياب الجمهور، فيما أجَّلت ولايات عدة انتخاباتها التمهيدية، حيث فرض فيروس (كوفيد-19) الذي خلف أكثر من 80 وفاة في جميع أنحاء البلاد، تغييرات غير مسبوقة في المشهد السياسي الأمريكي.

ويشعر الناخبون بالحيرة بشأن المغامرة للإدلاء بأصواتهم، بعد أن حث ترامب الأمريكيين على تجنب التجمعات التي تزيد على عشرة أشخاص، وما زال هناك ارتباك بشأن ما إذا كانت مراكز الاقتراع ستكون آمنة، والناخبون بمنأى عن «كورونا».

وقال مسؤولون في فلوريدا التي تضم أكبر عدد من المندوبين في انتخابات الثلاثاء، إن الولاية تفعل كل ما في وسعها لضمان سلامة الناخبين.

وفي ولاية أريزونا، قال الحاكم دوغ دوسي، الاثنين، إن مسؤولي الولاية والحزب الديمقراطي اتفقوا على أن الانتخابات التمهيدية يجب أن تجري كما هو مقرر، مشيراً إلى عدم وجود ما يضمن أن هناك وقتاً في المستقبل سيكون فيه الوضع أكثر أماناً من الثلاثاء، مؤكداً على ضرورة استمرار العملية الديمقراطية.

بينما تحدى الحاكم الجمهوري لولاية أوهايو، مايك ديواين، قرار المحكمة، وأعلن حالة الطوارئ الصحية في وقت متأخر الاثنين، قبل ساعات من بدء سكان الولاية الصناعية في الغرب الأوسط بالإدلاء بأصواتهم، في الوقت الذي قال فيه ترامب إن الأمر «متروك للولايات» لكي تقرر بشأن الانتخابات، مشيراً إلى أن «التأجيل غير ضروري».

ويتصدر جو بايدن البالغ من العمر 77 عاماً، استطلاعات الرأي بفارق كبير في أريزونا، وإلينوي، وفلوريدا، حيث يمكن لنائب الرئيس السابق توجيه ضربة قوية ضد منافسه بيرني ساندرز، من خلال تحقيق تقدم كبير في عدد المندوبين لا يمكن لمنافسه مجاراته. وقد يكون الثلاثاء، يوماً مفصلياً بالنسبة إلى ساندرز الذي سيواجه ضغوطاً متزايدة للانسحاب من السباق إذا لم يسجل فوزاً غير متوقع.

وأعلنت ولاية كنتاكي، الاثنين، تأجيل الانتخابات التمهيدية من مايو/ أيار، إلى يونيو/ حزيران، في حين أن جورجيا التي كانت التالية في عملية التصويت في 24 مارس/ آذار الجاري، ستؤجله إلى مايو/ أيار. وكانت لويزيانا أعلنت في وقت سابق تأجيل الانتخابات من إبريل/ نيسان إلى 20 يونيو/ حزيران.