نبأ سار: الصين تبدأ رسمياً اختبار أول لقاح ضد كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت وسائل الإعلام الصينية نبأ ساراً، الثلاثاء، حول الإعلان رسمياً عن بدء الاختبارات السريرية لأول لقاح تم تركيبه في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد «COVID-19». وذكر التلفزيون المركزي الصيني، في خبر عاجل، «حصل فريق من الباحثين بقيادة الأكاديمي تشين واي، في الساعة 20:18 بالتوقيت المحلي، على سماح ببدء الاختبارات السريرية». وأصبحت مسألة إيجاد لقاح مضاد لهذا الفيروس أمراً حيوياً للغاية لأجل إنقاذ العالم من أزمة إنسانية لم تحدث منذ أجيال.

وأضيف الإعلان الصيني إلى خطوات أخرى تتخذها دول عديدة في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا، فضلاً عن الولايات المتحدة التي أجرت، الاثنين، أولى التطعيمات التجريبية.

ويوم الاثنين، أعلنت السلطات الصينية عن تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح ضد فيروس «COVID-19» يعمل عليه علماء في شنغهاي، مشيرة إلى أنه من المقرر بدء اختباراته السريرية قريباً. وقال رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا في شنغهاي، جان تسوان، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، إنه تم تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح على أساس تكنولوجيا «mRNA»، الذي يعمل عليه العلماء المحليون، مضيفاً أنه «من المفترض بدء اختباراته السريرية في أواسط نيسان».

وأفاد المسؤول الصيني بأن العلماء بدؤوا للتوّ تجارب أولية للقاح خاصة على الرئيسيات (نوع من الثدييات) لتدقيق المعايير مثل درجة السمية ومدى الفعالية. وأشار جان تسوان إلى أن الاختبارات التي أجريت على الفئران سمحت بتنمية أجسام مضادة معينة تكافح فيروس كورونا.

وفي وقت سابق أعلنت شركتا «BioNTech SE» الألمانية و«Fosun Pharmaceutical» الصينية في شنغهاي عن اتفاق على التعاون الاستراتيجي لتركيب لقاح «BNT162» القائم على تكنولوجيا «mRNA» المطور ألمانياً والخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد. وأشار بيان صادر عن الشركتين إلى أنهما ستتعاونان لتطوير هذا اللقاح وإجراء اختباراته السريرية داخل الصين وتسويقه لاحقاً.