البازلاء والملح والعسل.. وصفات للجمال من المطبخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - للحفاظ على الجمال تنفق السيدات أموالاً طائلة لشراء مستحضرات التجميل، ومرطبات البشرة باهظة الثمن، مع تزايد الاتجاه العالمي نحو المستحضرات المستخلصة من المواد الطبيعية. موقع «هاوس هالتس تيبس» قدم نصائح لكل الباحثات عن الجمال بتوفير أموالهن، والبحث عن بدائل طبيعية تتوفر في مطبخ كل منزل. ومن أهمها اخترنا:

العيون المجهدة: لإعادة النضارة للعيون المتعبة ينصح بوضع حبات البازلاء المجففة في قطعة قماش، ثم خياطتها ووضعها في الثلاجة، ثم استخدامها وهي باردة كلما دعت الحاجة، إضافة إلى الوصفات التقليدية للخيار الذي يعد أفضل مرطب طبيعي لمنطقة أسفل العيون الحساسة. والبطاطا، وأكياس الشاي بعد الانتهاء منه.

الشفاه الجافة: ينصح اختصاصيو التجميل بوضع القليل من العسل على الشفاه الجافة ثم التدليك بلطف.

الجلد الخشن: ويبدو الجلد خشناً بسبب افتقاره للرطوبة، وهنا يكفي وضع بعض التفاح المبشور على الجلد وتركه لمدة نصف ساعة، فالتفاح يساعد الجلد على امتصاص الرطوبة.

الشعر الخشن: من أجل شعر لامع يكفي استخدام السائل الطبيعي السحري وهو زيت الزيتون، وهنا يكفي تدليك الشعر بقليل منه، وتركه لمدة ساعة، ثم غسله كالمعتاد.

الأسنان الداكنة: للحصول على أسنان بيضاء متألقة يجب التعود على تنظيفها بالملح في المساء قبل التنظيف الاعتيادي بالفرشاة والمعجون.