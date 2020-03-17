أول حكومة في العالم يتم وضعها بأكملها بالحجر الصحي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وُضعت الحكومة البولندية في الحجر الصحي بعد تأكد إصابة وزير البيئة، بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن مدير مكتب رئيس الوزراء الثلاثاء.

وقال مدير مكتب رئيس الوزراء ميكال دفورسزيك للإذاعة العامة: شارك جميع أعضاء الحكومة بالجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في 10 مارس/آذار، وخضعوا لفحوصات مساء أمس، ويفترض أن تعرف النتائج خلال اليوم، وحتى ذلك الحين، يخضع الجميع للحجر.

وأعلنت السلطات البولندية أمس الاثنين، عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 150 حالة، بينما سجلت 3 حالات وفاة. وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، قرر غلق جميع المدارس اعتباراً من أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى قراره بإغلاق الجامعات والمتاحف ودور السينما أيضاً.