مسرح خورفكان يكرم إلهام محمد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: محمد صبري

احتفل مسرح خورفكان للفنون بفريق عمل «ليلة مقتل العنكبوت» التي شاركت في أيام الشارقة المسرحية وحصلت على 6 جوائز وتم ترشيحها إلى 8 جوائز أخرى، وكرم مخرجة العمل إلهام محمد.

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يقول عادل أحمد الجوهري رئيس مجلس إدارة المسرح: «الهدف من التكريم هو إبراز دور المرأة الإماراتية، خصوصاً الإخراج المسرحي الذي يعد من أصعب المجالات الفنية ويختلف بشكل كامل عن الإخراج السينمائي والتليفزيوني، وتعد الفنانة إلهام محمد أول مخرجة مسرحية في الإمارات ومنطقة الخليج».

وقالت إلهام محمد: بدأت الفن منذ الطفولة من خلال العمل في الأنشطة والبرامج التليفزيونية وأول عمل شاركت به مسرحية «الواقع صورة طبق الأصل»، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبعدها توالت الأعمال في مسلسلات كويتية وبحرينية. وشاركت أيضاً أمام عملاق الكوميديا الفنان سمير غانم في مسرحية «ست كوم»، وكانت بدايتي مع الإخراج مع مسرح خورفكان للفنون عام 2018 وحصلت على جائزة أفضل إخراج عن عمل «آخر ليلة باردة» من مهرجان دبي لمسرح الشباب، تلتها مسرحية «بنات النواخذة».

وعن أصعب التحديات التي واجهتها في مجال الإخراج قالت إلهام محمد: «أهم التحديات أن أثبت للجميع قدرة المرأة الإماراتية على خوض غمار التجربة الفنية والإبداعية، وإثبات الذات في جميع المجالات».