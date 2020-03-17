شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق رحلات طيران الإمارات مع الجزائر وإلغاء كل الرحلات من وإلى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فلاى دبى إلغاء كل الرحلات من وإلي الهند من 17 حتى 31 مارس بناء على توجيه من السلطات الهندية. كما تم تعليق رحلات طيران الإمارات إلى العاصمة الجزائرية من 18 حتى 31 مارس.

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