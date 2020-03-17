نصائح ذهبية لتنظيف هاتفك الذكي.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

حذرت مجلة التكنولوجيا “t3n” من أن شاشات الهواتف الذكية يتجمع عليها كثير من الجراثيم والفطريات والبكتيريا، التي تسبب العديد من الأمراض مثل الإنفلونزا.



وأوضحت المجلة الألمانية أنه بمجرد لمس شاشة الهاتف الذكي تصبح الأيدي عرضة للفيروسات ومسببات الأمراض، لذلك يجب تنظيف الهاتف الذكي جيدا وفيما يلي بعض النصائح والإرشادات المفيدة:

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- تنظيف شاشة الهاتف الذكي يوميا بواسطة قطعة قماش ذات ألياف دقيقة مثل القطع المستخدمة لتنظيف النظارات، والتي تمتص الاتساخات الدهنية حتى عندما تكون جافة.

- استعمال قطعة قماش نظيفة في كل مرة؛ لأن الجراثيم قد تعود مرة أخرى إلى شاشة الهاتف الذكي عند استعمال قطعة قماش تم التنظيف بها مسبقا، ومن أجل "غسل" الهاتف الذكي بصورة صحيحة، فإنه يجب استعمال قطعة قماش أكبر، مثل التي يتم استعمالها لتنظيف الشاشات والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وقبل إجراء التنظيف فإنه يجب إيقاف الجهاز وإزالة كابل الشحن من مصدر التيار الكهربائي.

- قبل مسح شاشة الهاتف يجب التأكد من عدم وجود فتات أو جزئيات اتساخات أخرى على الشاشة، حتى لا تتسبب في ظهور خدوش. وعند تنظيف الأجهزة الجوالة يجب عدم استعمال الكحول أو المنظفات أو الماء والصابون؛ لأنها قد تضر بالطبقة المقاومة للشحوم، وتضعف قابليتها للاستعمال.

ورغم أن بعض الهواتف الذكية الحديثة تكون مقاومة للماء، مثل موديلات أبل آيفون؛ فإنه لا يمكن غسلها بالماء؛ نظرا لأن تسرب الماء إلى داخل الجهاز قد يتسبب في تدمير الدوائر الكهربائية أو تلف الهاتف الذكي بشكل دائم.