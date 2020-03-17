حزمة مساعدات اقتصادية بمليار درهم من «دبي القابضة» و«مِراس» لشركائهما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دبي القابضة»، وشركة «مِراس»، المطور والمشغل الرائد لأبرز المشاريع والوجهات العصرية في دبي، اليوم عن إطلاق حزمة مساعدات اقتصادية بهدف دعم شركائهما وعملائهما الحاليين، (أفراداً وشركات)، عبر محفظة شركاتهما.

وصُمّمت حزمة المساعدات الاقتصادية التي تتجاوز قيمتها مليار درهم، للحدّ والتخفيف من الآثار السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، المعروف علمياً باسم «كوفيد 19»، على بعض الشركات العاملة والأفراد ضمن محفظة مشاريع ومجمعات «دبي القابضة» و«مِراس».

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «دبي القابضة» و«مِراس»: «أصدرنا تعليماتنا لفرق العمل المعنية في «دبي القابضة»و«مِراس»، بالحرص على تقديم المساعدة والدعم لبعض عملائنا الحاليين من الشركات أو الأفراد المتأثرين بأزمة تفشي فيروس كوفيد-19. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا المجتمعية والاقتصادية في دعم شركائنا خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، وسنعمل على تصميم حزم مساعدات ودعم اقتصادية مفصلة للجهات المتأثرة بالأزمة في القطاعات التي نعمل بها».

وقامت كل من «دبي القابضة» و«مراس» بتشكيل فرق عمل مختصة تتمثل مهمتها في مراجعة المتطلبات المحددة للمتأثرين بتداعيات تفشي فيروس كورونا ودراسة كل حالة على حدة لضمان توفير التحفيز والدعم الاقتصادي الكافي لهم.