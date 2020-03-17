شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس وزوجته يغادران مستشفى دخلاه بعد الإصابة بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجلة بيبول إن الممثل توم هانكس الفائز بجائزة أوسكار وزوجته ريتا ويلسون، غادرا مستشفى في ولاية كوينزلاند بأستراليا بعد خمسة أيام من اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا.
وذكرت المجلة الأمريكية نقلاً عن وكيل لهانكس، أن الاثنين يستريحان حالياً في منزل مؤجر بأستراليا ويخضعان للحجر الصحي بالمنزل.
وفي الأسبوع الماضي كتب هانكس على تويتر، أن الاختبارات أظهرت إصابته هو وويلسون بالفيروس في أستراليا حيث يشارك في فيلم، وذلك بعدما شعرا بالتعب وآلام مصحوبة بارتفاع طفيف في الحرارة. ويبلغ الاثنان من العمر 63 عاماً.
وسافر هانكس إلى جولد كوست بالساحل الشرقي لأستراليا جنوبي برزبين للبدء في تصوير فيلم عن ألفيس بريسلي. وسيلعب دور الكولونيل توم باركر مدير أعمال بريسلي في الفيلم الذي تنتجه شركة وورنر براذرز.
وكان هانكس وزوجته أول اثنين من المشاهير الأمريكيين يعلنان إصابتهما بفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 70 شخصاً وأصاب أكثر من 3800 في الولايات المتحدة.
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