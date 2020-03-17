شكرا لقرائتكم خبر عن «الدستورية الروسية» تقرّ بإعادة انتخاب بوتين مرة أخرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرّت المحكمة الدستورية الروسية التعديلات التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين على القانون الأساسي للبلاد، والتي تتيح له البقاء في السلطة لولايتين إضافيتين بعد نهاية ولايته الحالية في عام 2024.
ونشرت المحكمة الدستورية قرارها على موقعها الإلكتروني، والذي اعتبرت فيه أن مشروع التعديل متوافق مع الدستور الروسي، مشيرة إلى أنها أرسلت القرار إلى الكرملين.
ويفترض إقرار النص نهائياً في «استفتاء شعبي» مقرر في 22 إبريل/نيسان المقبل، ولم يتم الإعلان عن إرجاء هذا الاستفتاء بسبب القيود المفروضة من قبل السلطات الروسية على التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد.
ووقع الرئيس الروسي على هذه التعديلات الدستورية السبت، ويسمح التعديل لفلاديمير بوتين بـ«تصفير» عدد ولاياته الرئاسية والترشح لانتخابات عامي 2024 و2030، في حين كان الدستور الروسي يحظر على الرئيس الحكم لأكثر من ولايتين متتاليتين.
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