أمازون توظف 100 ألف عامل وترفع الرواتب مع زيادة الطلبات عبر الإنترنت

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة أمازون إنها ستوظف 100 ألف عامل مخازن وتوصيل طلبات في الولايات المتحدة للتعامل مع زيادة عدد الطلبات عبر الإنترنت، إثر قيام المستهلكين بالتسوق إلكترونياً تخوفاً من تفشي فيروس كورونا.
وتعتزم سلاسل متاجر البقالة الأمريكية ألبرتسونز، وكروجر ورايليز، هي الأخرى توظيف عمالة جديدة لخدمة الأقسام المزدحمة وتلبية طلبات الشراء عبر الإنترنت.
وقالت أمازون في بيان لها إنها ستنفق أكثر من 350 مليون دولار لزيادة أجور هؤلاء العاملين في الولايات المتحدة، وكندا بمقدار دولارين في الساعة وبواقع جنيهين استرلينيين في بريطانيا، وحوالي اثنين يورو في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية إبريل/ نيسان.
وتدفع الشركة حالياً 15 دولاراً أو أكثر في الساعة للعمال في مراكز تلبية طلبات الشراء بالولايات المتحدة، وتتفاوت الأجور من منطقة لأخرى.
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