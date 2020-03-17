شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحذر الصين بشأن «شائعات» نشرتها عن كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين من نشر معلومات مُضللة حول فيروس كورونا المستجد؛وذلك بعدما تحدّث مسؤول صيني في بكين عن نظرية مؤامرة تشير إلى تورّط الولايات المتحدة في تفشي الفيروس.
وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، أن بومبيو أجرى محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي أعرب فيها عن «الاعتراضات الأمريكية القوية» على «جهود» بكين «لتحميل الولايات المتحدة مسؤولية كوفيد-19».
وأضاف البيان، أن بومبيو أكد أن «الوقت ليس مناسباً لنشر معلومات مضللة وشائعات غريبة، وإنما لتوحد كل الأمم جهودها من أجل مكافحة هذا التهديد المشترك».
واستدعت واشنطن الجمعة السفير الصيني للإعراب عن احتجاجها، بعد أن نشر متحدث باسم الخارجية الصينية لجاو ليجيان تغريدات الخميس، لمح فيها إلى احتمالية ضلوع الجيش الأمريكي في دخول الفيروس إلى مدينة ووهان الصينية، والتي تعد بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد في ديسمبر/كانون الأول.
وأثار بومبيو سابقاً انزعاج الصين بحديثه عن «فيروس ووهان»، رغم توصيات منظمة الصحة العالمية بعدم إلصاق اسم الوباء بمنطقة أو شعب.
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