المكسيك ترفض اتهام السلفادور لها بإرسال مرضى بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفضت المكسيك اتهام رئيس السلفادور نجيب أبوكيلة، بأنها سمحت لما يصل إلى 12 شخصاً مصابين بفيروس كورونا بركوب طائرة إلى سان سلفادور.

وقالت السلطات في المكسيك، إن الأطباء لم يجدوا أي أدلة على إصابتهم بالمرض، وأشار نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيزجيتل، إلى أن ما يدعيه أبوكيلة هو «زائف تماماً».

واتهم رئيس السلفادور نجيب أبوكيلة المكسيك الاثنين، بالسماح بركوب 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا رحلة مقررة من مكسيكو سيتي إلى سان سلفادور.

وقال أبوكيلة، إنه علق كل الرحلات الجوية للركاب بشكل فوري، واصفاً السلطات المكسيكية بأنها «لا تتحلى بالمسؤولية». ولم يقدم أبوكيلة الذي وجه الاتهام في تغريدة على تويتر، دليلاً أو تفاصيل أخرى بشأن الموقف.