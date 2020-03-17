ترامب: الوباء قد ينتهي في أمريكا بحلول يوليو أو أغسطس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تجنب أي تجمع يضم أكثر من عشرة أشخاص، في محاولة لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجدّ، متوقعاً انتهاء الوباء في الولايات المتحدة في يوليو/تموز، أو أغسطس/آب.

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "توصي إدارتي جميع الأمريكيين، بمن فيهم الأصغر سناً ومن يتمتعون بصحة جيدة بتجنب التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص.

وعن توقعاته بشأن مدى استمرار الوباء قال:"إذا قمنا بعمل جيد يتحدث الناس عن يوليو/تموز، أو أغسطس/آب، شيء من هذا القبيل".

وطلب ترامب من الأمريكيين أن يكونوا مستعدّين لمعركة طويلة قد تستمر لأشهر لمكافحة الجائحة، وأقر الرئيس الجمهوري بأن الاقتصاد الأمريكي قد يكون متجهاً نحو الانكماش بسبب الوباء، مشيراً إلى إمكانية حدوث ذلك.