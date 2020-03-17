شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة ترامب تعمل من منزلها خشية إصابتها بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت المستشارة الإعلامية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، ستيفاني جريشام، إنها تعمل من منزلها بعد مخالطتها مسؤولاً برازيلياً ثبُتت إصابته بفيروس كورونا.
وأشارت جريشام، إلى أنها ستمكث بمنزلها عدة أيام بدافع الحذر بعد مخالطتها المستشار الإعلامي للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي تبين في وقت لاحق أنه مصاب بالفيروس.
وكان بولسونارو وأعضاء الوفد المرافق له، قد تناولوا العشاء مع ترامب وفريقه بمنتجع الرئيس الأمريكي في ولاية فلوريدا في السابع من مارس/ آذار الجاري. وظهر ترامب في صورة وهو يقف إلى جوار المستشار الإعلامي البرازيلي، ولكن أثبتت الفحوص خلو ترامب من الوباء.
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