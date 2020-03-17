مصر تعلق حركة الطيران وإجراءات غير مسبوقة في دول عربية لمواجهة فيروس كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images

أعلنت مصر تعليق حركة الطيران بداية من الخميس 19 مارس/آذار، وحتى نهاية الشهر الجاري، والعديد من الدول العربية تسارع إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في مواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد أن زادت أعداد الإصابات بصورة "مقلقة".

وقد أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الاثنين تعليق حركة الطيران في مصر، ذهابا وعودة، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تخفيض دوام العاملين في الدولة بالأجهزة والمصالح الحكومية الإدارية التي لا تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

كما أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الاثنين أول حالة وفاة لمواطنة بحرينية متأثرة بفيروس كورونا، وسجلت الكويت 11 إصابة جديدة، كما أعلنت الجزائر وقف حركة النقل الجوي والبحري مع أوروبا ابتداء من 19 مارس/آذار الجاري، وتكبدت البورصة المصرية خسائر كبيرة.

وأوضحت وزارة الصحة البحرينية أن حالة الوفاة المسجلة لديها كانت لمواطنة بحرينية في الخامسة والستين من عمرها وأنها كانت تعاني من متاعب صحية قبل إصابتها بالفيروس، وأنها كانت قادمة من إيران.

كما سجلت البحرين سبع إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 221 حالة.

وسجّلت الجزائر مساء الأحد ست إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 54 حالة، بينها أربع وفيات، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وهو ما دفع السلطات الجزائرية لوقف حركة النقل الجوي والبحري مع أوروبا ابتداء من 19 مارس/آذار الجاري. © Getty Images

وأكدت الجزائر أنها استوردت خلال أسبوع أجهزة وعتادا لمواجهة فيروس كورونا بملايين الدولارات.

وفي الكويت أعلنت السلطات اليوم الاثنين تسجيل إحدى عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين المسجلين في البلاد إلى 123 حالة.

وأعلن متحدث باسم الوزارة أن الحالات الجديدة بينها حالة قادمة من الولايات المتحدة، وأخرى قادمة من إيران، وأربع حالات من المملكة المتحدة، وثلاث حالات مخالطة للقادمين من المملكة المتحدة، وحالة قادمة من الكويت، فضلا عن حالة لمقيمة مصرية في البلاد قادمة من مصر.

وفي الأردن سُجّلت أربع إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 16 إصابة مؤكدة.

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وفرضت السلطات الأردنية حجرا صحيا إجباريا على جميع القادمين من المطارات والمعابر الحدودية.

وفي مصر، كان الأزهر أصدر فتوى، أمس الأحد، أجاز فيها إلغاء صلاة الجمعة الأسبوعية وصلاة الجماعة في المساجد للحدّ من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد يومين من قرار بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.

وبلغ إجمالي عدد الحالات في مصر 126 إصابة، وحالتي وفاة جراء فيروس كورونا.

وقررت السعودية تعطيل العمل في جميع الدوائر الحكومية، باستثناء الصحة والأمن، لمدة أسبوعين، وإغلاق مراكز التسوق والمقاهي والمطاعم. وأعلنت المملكة عن عزمها ضخّ 13 مليار دولار لدعم الاقتصاد.

وقد سجلت وزارة الصحة السعودية 15 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المصابين 118 حالة.

ووضعت وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ خطة للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، وتشمل الخطة إجراءات وقائية ملزمة على السفن القادمة للموانئ. © Getty Images

وفي المغرب تقرر تدشين صندوق للطوارئ بقيمة مليار دولار. ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 29 حالة.

وقررت السلطات المغربية اليوم الاثنين إغلاق المطاعم ودور السينما ووقف جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية في عموم البلاد.

وكانت السلطات العراقية أعلنت فرض حظر للتجوال ابتداءً من الثلاثاء ولمدة أسبوع في بغداد، وثلاثة أيام في محافظة كربلاء.

وفي قطر تقرر ابتداءً من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر منع المطاعم والمقاهي من تقديم طلبات، ومنع إقامة تجمّعات داخل وخارج الصالات.

وبلغ عدد الإصابات بكورونا في قطر 401 حالة.