المركزى السعودى يطبق إجراءات العمل عن بعد للبنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إنها طلبت من موظفيها تعليق العمل في المقر الرئيسي والأفرع، وتطبق إجراءات العمل عن بعد للمؤسسات المالية، باستثناء الوظائف الحرجة.
وقالت المؤسسة في بيان إن القرار يتماشى مع توجيه الحكومة بتعليق حضور الموظفين في كافة الجهات الحكومية، "عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية".
وقالت ساما إنها "عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال، لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية".
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