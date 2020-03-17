شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أجنبية فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل لها، سقوط صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أجنبية في العراق، ونفى مسؤول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنباء تحدثت عن نية القوات الأمريكية إعادة نشر المئات من قواتها فى العراق، وتحديدا من قواعد فى غرب الموصل وكركوك.

وقال المسؤول لقناة "الحرّة" الأمريكية دون الكشف عن هويته "إن لا خطة رسمية لإجراء ذلك".

وكان قائد القيادة الوسطى الأمريكية "سانتكوم" الجنرال كينيث ماكينزى قد أعلن الجمعة الماضى أن القوات الأمريكية ستنشر شبكة "باتريوت" الدفاعية الصاروخية في العراق في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقتل جنديان، أمريكى وبريطانى، ومتعاقد أمريكى مساء يوم الأربعاء الماضى فى هجوم بـ 18 صاروخ كاتيوشا استهدف قاعدة التاجى العسكرية العراقية التى تؤوى جنودا أمريكيين.

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وفيما بدأت المؤسسات والتكتلات السياسية العراقية تضغط وتحشد جهودها لمنع خرق السيادة العراقية، بعد أزمة استهداف موقع التاجى في العراق، ورد الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف مواقع للحشد الشعبى العراقى.