شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: تعاقدات بقيمة 13.5 مليون دينار لتوفير أدوية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر كويتي مطلع قيام وزارة الصحة الكويتية بتوقيع 12 عقدًا بالأمر المباشر بقيمة 13.5 مليون دينار لتوفير أدوية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد - 19). وقال المصدر - في تصريح لصحيفة (الأنباء) الكويتية اليوم الثلاثاء "إن تلك التعاقدات تستهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من المعدات وأجهزة الفحص، والأدوية الخاصة بمواجهة الفيروس، موضحًا أن بعض العقود تشمل توريد أجهزة طبية ومعدات وأدوية لمواجهة الفيروس، والتي ستصل إلى وزارة الصحة في المستقبل القريب".
وأشار إلى أنه رغم تعطيل العمل في الجهات الحكومية، إلا أن ديوان المحاسبة يدرس تلك العقود المباشرة، لسرعة توقيعها والتوريد إلى وزارة الصحة.
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