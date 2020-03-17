سقوط صاروخين على قاعدة تضم قوات أجنبية قرب بغداد

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، الثلاثاء، سقوط صاروخين على مواقع لقوات محلية في قاعدة عسكرية تضم جنودا للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قرب العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "صاروخين سقطا مساء الإثنين على مواقع قواتنا الأمنية في معسكر بسماية" الواقع جنوب شرق بغداد.

وأضافت أن الصاروخين أُطلقا من أرض زراعية قريبة في منطقة النهروان، دون مزيد من التوضيح عن حجم الخسائر.

ويأتي الهجوم بعد 3 أيام من تعرض قاعدة "التاجي" العسكرية قرب بغداد، السبت، لهجوم بـ33 صاروخا من طراز كاتيوشا؛ ما تسبب بإصابة اثنين من أفراد القوة الجوية العراقية وجرح 3 جنود من التحالف، وفق بيانين للجيش العراقي والتحالف.

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والهجوم الأخير كان الثاني خلال أيام، بعد سقوط 10 صواريخ داخل القاعدة ذاتها، الأربعاء؛ ما أدى إلى مقتل عنصرين من الجيش الأمريكي ومتعاقد بريطاني، وإصابة 12 آخرين، وفق واشنطن.

واتهمت الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" العراقي، التي تتلقى التدريب والتمويل من إيران، بالوقوف وراء هجوم الأربعاء، وشنت غارات جوية على 5 أهداف للكتائب جنوبي العراق، فجر الجمعة؛ ما أدى إلى مقتل 5 من أفراد الأمن العراقي ومدني.

والاثنين، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، خلال اتصال هاتفي، بأن واشنطن ستتخذ إجراءات إضافية للدفاع عن قواتها في العراق حال تعرضها لهجمات.

وتتعرض قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين، فضلا عن السفارة الأمريكية ببغداد، لهجمات صاروخية متكررة، منذ أشهر.

وزادت وتيرة تلك الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.