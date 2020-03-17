اليمن.. الحوثيون يتهمون التحالف باحتجاز 14 سفينة نفطية

اليمن / الخليج 365

اتهمت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، التحالف العربي، باحتجاز 14 سفينة محملة بالنفط، "رغم حصولها على تصاريح دخول أممية".

ونقلت قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الجماعة عن مصدر في ميناء الحديدة (غرب)، قوله إن بحرية التحالف تواصل احتجاز 14 سفينة مشتقات نفطية "رغم حصولها على التصاريح الأممية".

وأوضح المصدر الذي لم تسمه القناة، أن "السفن المحتجزة على متنها أكثر من 320 ألف طن من البنزين والديزل والغاز".

وتابع: "قوى العدوان (التحالف) تتعمد خنق الشعب اليمني من خلال ممارساتها وقرصنتها البحرية في احتجاز السفن النفطية غير مكترثة بتداعيات ذلك".

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ولم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي حول الأمر، غير أن الحكومة اليمنية سبق أن حملت الحوثيين مسؤولية عدم وصول السفن بوقتها؛ لعدم التزامهم بضوابط استيراد الوقود الذي تشرف عليه اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية.

وتشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم؛ حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.



وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.