كورونا..قطر تغلق جميع المساجد وتوقف صلوات الجماعة

الدوحة / الاناضول

أعلنت وزارة الأوقف والشؤون الإسلامية القطرية، الإثنين بإغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها الخمسة وصلاة الجمعة، اعتبارا من الثلاثاء كإجراء احترازي ضد كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان أن "هذا القرار سيستمر إلى حين توفر شرط الأمان والطمأنينة للمصلين، وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا."

وأضافت الوزارة أن "ذلك يأتي عملا بمقاصد الشريعة العليا وعلى رأسها حفظ النفس، وحماية للمصلين والمجتمع من أذى الوباء ومساهمة في تمكين وزارة الصحة العامة وهي الجهة المختصة بمحاربة انتشار الفيروس ميدانيا."

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وأضاف البيان أنه "سيتم استمرار رفع الآذان للصلاة في جميع مساجد الدولة، فيما ستبقى الوزارة على تواصل مع الجهات المختصة لإعادة فتح المساجد فور انتفاء خطر انتشار الوباء."

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، الإثنين، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 439.وأصدرت السلطات القطرية أيضاً قرارا بمنع تقديم الطلبات داخل المطاعم والمقاهي، كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس.

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