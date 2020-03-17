حماس: اعتقال إسرائيل فلسطينيين عقموا مساجد وكنائس "سلوك عنصري"

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

اعتبرت حركة "حماس"، اعتقال الشرطة الإسرائيلية لفلسطينيين قاموا بتعقيم مساجد وكنائس في مدينة القدس المحتلة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، سلوك "عنصري وهمجي".

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، الإثنين، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقال القانوع: "اعتقال الفلسطينيين المتطوعين في حملة التعقيم من قبل الاحتلال سلوك عنصري وهمجي، ويمثل استخفافا بحياة وصحة أبناء شعبنا في مدينة القدس".

وأضاف: "منع الاحتلال استمرار حملات التعقيم والتطهير في مدينة القدس يعمل على تفشي الوباء وانتشاره".

ولفت القانوع إلى أن ذلك "يمثل جريمة ضد أبناء شعبنا وضرباً بعرض الحائط لكل القوانين الإنسانية والجهود المبذولة من منظمة الصحة العالمية لمواجهة الفيروس".

وفي وقت سابق الإثنين، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 12 شابا فلسطينيا قاموا بتعقيم مساجد وكنائس ومؤسسات أخرى في مدينة القدس المحتلة، لمواجهة تفشي "كورونا"، بحسب شهود عيان.

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وبلغ عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل 298.

ويوجد فلسطيني واحد من سكان القدس مصاب بالفيروس.

وقررت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الأحد، إغلاق المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى بالقدس، واقتصار أداء الصلاة على الساحات المفتوحة، لمنع انتشار الفيروس.

وحتى الإثنين، أصاب كورونا، أكثر من 179 ألف شخص في 162 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وإسبانيا.



وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.

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