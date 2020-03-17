112 إصابة جديدة بكورونا في 9 دول عربية.. وحالتا وفاة بمصر

عواصم عربية / الخليج 365

سجلت 9 دول عربية، مساء الإثينن، ارتفاعا جديدا في أعداد مصابي فيروس كورونا، حسب إعلانات رسمية من وزارة الصحة في كل قطر.

سجلت مصر، مساء الإثنين، حالتي وفاة جديدتين، رفعت العدد إلى 4، وتسجيل 40 إصابة بالفيروس، رفعت العدد إلى 166، بينهم 26 حالة تم شفاؤها.

وفي الأردن، ارتفعت الإصابات إلى 29، بعد تسجيل 17 حالة جديدة.



فيما أعلنت السعودية تسجيل 15 إصابة، رفعت العدد إلى 133، تعافى منها 6.



بينما أعلن وزير الصحة العامة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات متلفزة تسجيل 11 حالة، لترتفع الإصابات إلى 120.

وفي العراق، تم تسجيل 9 حالات، رفعت الإجمالي إلى 133، بينها 32 تم شفاؤها و10 وفيات.

Advertisements

وأعلنت المغرب، تسجيل 9 إصابات جديدة ليصل العدد إلى 37.

وفي الجزائر، تم رصد 5 إصابات، رفعت العدد إلى 60 حالة.

وارتفع عدد الإصابات في تونس إلى 24، بعد تسجيل 4 حالات جديدة، وفق تصريحات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ‎.

وسجلت سلطنة عمان إصابتين جديدتين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24، بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 3.



وحتى الإثنين، أصاب كورونا، أكثر من 181 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفى منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.