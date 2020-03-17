الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية فتحت وزارة الدفاع باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين على بند التشغيل والصيانة والصيانة بهيئة الاتصالات وأمن وتقنية المعلومات للقوات المسلحة (الباب الثالث) . وأوضحت “الدفاع ” أن الوظائف فنية للحاصلين على المؤهلات الكافية وأصحاب الخبرة في مجال الحاسب الآلي والاتصالات والكهرباء . Advertisements وحول موعد التقديم ، أبانت أنه يمكن التقديم لمدة أسبوع من تاريخ الإعلان ، وذلك عبر إرسال السيرة الذاتية على الرابط التالي : هنا ويمكن معرفة التفاصيل عبر موقع الوزارة على الرابط التالي : هنـــــــــا

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