شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة نوكيا تكشف النقاب عن هاتفها الذكي C2 الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 كشفت شركة نوكيا النقاب عن هاتفها الذكي C2 الجديد، الذي ينتمي لفئة الهواتف منخفضة التكلفة.

وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف الجديد ينبض بداخله معالج Unisoc-SoC رباعي الأنوية بسرعة 1.4 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 1 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 16 جيجابايت يمكن توسيعها حتى 64 جيجابايت بواسطة بطاقة microSD. Advertisements يأتي الهاتف C2 مزودا بشاشة IPS قياس 5.7 بدقة وضوح HD+، في حين تبلغ دقة وضوح كل من كاميرا السيلفي والكاميرا الرئيسية 5 ميجا بيكسل. وتبلغ سعة البطارية المدمجة 2800 مللي أمبير ساعة، وتستمر لمدة يوم كامل بفضل التجهيزات الاقتصادية بالهاتف. ويدعم الهاتف الذكي أيضا معيار LTE للاتصالات الجوالة وإصدار Go من نظام التشغيل Android 9 Pie. ولم تكشف نوكيا حتى الآن عن موعد طرح أو سعر الهاتف الذكي C2 الجديد.

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