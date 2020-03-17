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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس كورونا يعزل مستشارة لترامب خالطت مسؤولا مصابا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت ستيفاني جريشام المستشارة الإعلامية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، أنها تعمل من منزلها بعد مخالطتها مسؤولا برازيليا ثبتت إصابته بفيروس كورونا.
وقالت جريشام إنها ستمكث بمنزلها عدة أيام بدافع الحذر بعد مخالطتها المستشار الإعلامي للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو والذي تبين في وقت لاحق أنه مصاب بالفيروس.
وكان بولسونارو وأعضاء الوفد المرافق له قد تناولوا العشاء مع ترامب وفريقه بمنتجع الرئيس الأمريكي في ولاية فلوريدا يوم السابع من مارس/ آذار الجاري.
وظهر ترامب في صورة وهو يقف بجوار المستشار الإعلامي البرازيلي، لكن الفحوص أثبتت لاحقا خلو الرئيس من المرض.
وأمس الإثنين، دعا ترامب إلى تجنب أي تجمع يضم أكثر من عشرة أشخاص في محاولة لتجنب تفشي فيروس كورونا.
وتوقع الرئيس الأمريكي انتهاء الوباء بالولايات المتحدة في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقلبين.
لكنه طلب من الأمريكيين أن يكونوا مستعدين لمعركة طويلة قد تستمر أشهرا لمكافحة الجائحة التي أودت بحياة آلاف الأشخاص وأصابت آخرين حول العالم.
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