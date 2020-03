للحد من «كورونا».. السودان يعلق الدراسة بمؤسسات التعليم العالي

دبي - بواسطة محمد فارس © 2020 Anadolu Agency KHARTOUM, SUDAN - MARCH 12: Sudanese Prime Minister Abdullah Hamdok meets UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi (not seen) in Khartoum, Sudan on March 12, 2020. (Photo by Mahmoud Hjaj/Anadolu Agency via Getty Images)

أعلنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، انتصار صغيرون، تعليق الدراسة بمؤسسات التعليم العالي لمدة شهر بسبب المخاوف من فيروس «كورونا».

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن القرار يشمل «جميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والكليات والمعاهد التابعة للوزارة ووقف الأنشطة الأكاديمية واللاصيفية والرياضية والثقافية والاجتماعية والمؤتمرات العلمية والندوات».

ويأتي القرار بعد أن تقرر إغلاق رياض الأطفال والمدارس السودانية والأجنبية والخلاوي والمعاهد الدينية بجميع المراحل لمدة شهر، ووقف المهرجانات والمعسكرات وفصول التقوية.

كما أوصى مجلس الوزراء السوداني باتخاذ إجراءات وضوابط صحية إضافية بالسجون ومراكز الإصلاح، كما حظر جميع التجمعات العامة مثل الأفراح والمناسبات الاجتماعية.