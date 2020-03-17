شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات صحية مشددة في مطار دمشق الدولى للتصدي لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا تقوم وزارة النقل بسوريا بالتنسيق مع وزارة الصحة بتعقيم الطائرات القادمة والمغادرة في مطار دمشق الدولي وكذلك تعقيم البوابات المؤدية إلى الطائرة بالإضافة للفحص الحراري للمسافرين.

وفي تصريح صحفي عقب جولته في المطار بين وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن إجراءات تعقيم الطائرة تطبق في جميع أقسامها إضافة إلى مناطق الدخول إلى الطائرة وصالات المطار لضمان أعلى درجة حماية للمسافرين.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" ولفت الوزير يازجي إلى أن إجراءات التعقيم تتم إلى جانب التدابير الصحية المشددة التي تطبقها الوزارة على المسافرين القادمين والمغادرين وهي المسح الحراري وفي حال تسجيل حرارة مرتفعة لأي مسافر يستكمل الفريق الطبي أخذ المعلومات منه وأخذ مسحة منه ومتابعته بمنزله وفي حال الاشتباه يتم وضعه بمركز الحجر الصحي في الدوير.

وأكد وزير الصحة أنه حتى اللحظة لا توجد أي إصابات مثبتة بفيروس كورونا ونتائج اختبارات العينات المشتبه بإصابتها التي أجراها المخبر المرجعي سلبية.

وفي تصريح مماثل بين وزير النقل المهندس علي حمود أن وزارة الصحة أجرت دورات تدريبية للكوادر العاملة في مختلف القطاعات منها وزارة النقل حول طرق تطبيق إجراءات التعقيم في مختلف وسائل النقل ومنها الطائرات وهي تتم الآن بإشراف مباشر من وزارة النقل في الصالات والطائرات والحقائب ومستودعات الطائرة بشكل كامل بالبخ والمسح المباشر.

من جانبه أوضح رئيس شعبة ضباط المطار في الطيران المدني ورئيس مكتب سلامة المطار المهندس أنيس فلوح أن اجراءات التعقيم تطبق بشكل كامل ويومي ومستمر إلى جانب الإجراءات الصحية التي يقوم بها مركز المطار الصحي مؤكدا أن المعقمات المستخدمة هي المعقمات الموصى بها من قبل وزارة الصحة والمعتمدة من قبلها.

رئيسة المركز الصحي بمطار دمشق الدولي الدكتورة خزامى زريق بينت أن الكادر الصحي بالمركز منذ بداية الإعلان عن الاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا يقوم بالمسح الحراري للمسافرين القادمين إلى سورية من مختلف البلدان وتم توسيع الإجراءات لتشمل المغادرين أيضاً.

ولفتت الدكتورة زريق إلى أن تركيب كاميرا حرارية مؤخرا بالمطار ساهم بتسهيل عمل الأطباء والكوادر الصحية العاملة على مدار الـ 24 ساعة وإعطاء نتائج أكثر دقة.

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من جانبه أوضح المهندس ميمون عبد الرحيم معاون مدير عام الخطوط الجوية السورية أن إجراءات التعقيم والسلامة تشمل الراكب والموظف والعاملين لأنهم أكثر احتكاكا بالمسافرين والحقائب وغيرهما ووضعت تعليمات حازمة لهم لارتداء الألبسة الواقية وتعقيم أدوات العمل وهي تضمن السلامة للجميع .

من جانبه أوضح المهندس نضال محمد مدير مطار دمشق الدولي أنه عند وصول المسافرين من أي بلد يطلب منهم استمارات تحديد موقع بهدف متابعتهم في مكان إقامتهم.

وفي الإطار ذاته بدأت فرق عمل وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الصحة بتعقيم قطارات نقل الركاب ومحطات السكك الحديدية.

وبين المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور المهندس نجيب فارس أن فرق العمل بدأت بتعقيم كل المحطات التابعة للمؤسسة في فروعها بمحافظات حلب وحماة وحمص واللاذقية وطرطوس ودمشق.

وأشار فارس إلى أن اجراءات التعقيم تشمل عربات الركاب ووسائل النقل الجماعي الخاصة بالموظفين التابعين للمؤسسة والآليات السككية والمراكز العامة في كل منشأة يومياً.

وكانت فرق عمل وزارة النقل بدأت يوم أمس بالتعاون مع الكوادر الطبية في وزارة الصحة بتعقيم السفن القادمة إلى سورية والمتوضعة في الموانئ البحرية وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.