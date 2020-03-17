النائب العام للدولة: شائعات «كورونا» جريمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن حكومتنا وبتوجيهات من قيادتنا الرشيدة كانت سبَّاقة في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الكفيلة؛ لدرء مخاطر فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19)؛ وذلك بمشاركة الجهات المعنية التي تعمل بطاقاتها وإمكاناتها كافة، الأمر الذي ساهم في الحد من حالات الإصابة به، موضحاً أن إطلاق الشائعات في هذا الموضوع؛ يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عُقدَت، ظهر أمس الاثنين، بمكتبه في إمارة أبوظبي، حول تداول الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقال: النيابة العامة ستباشر مسؤوليتها وأمانتها في تطبيق القانون بكل حزم على من يخالف أحكامه في هذا الشأن؛ حرصاً على المصلحة العامة وأمن أفراد المجتمع، وللمحافظة على النظام العام والسلم المجتمعي.

وأضاف: فيما يتعلق بالحالات التي تم رصدها أو اكتشافها تم التعامل بكل احترافية، وبأعلى مستويات العناية، بما يكافح الفيروس، وبالتالي فإن هذه الحالات لا تشكل في الواقع خطراً يهدد المجتمع، ولم تبلغ الدرجة التي يروج لها البعض عن عمد أو عن جهل، فالإجراءات والاستراتيجية التي رسمتها الدولة، تجعلنا في مقدمة الدول التي تعاملت في مواجهة «كورونا» بكل احترافية.

وشدد على أن إطلاق الشائعات في هذا الموضوع، يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالنظر إلى خطورة إذاعة الشائعات الكاذبة أو الأخبار والمعلومات غير الصحيحة التي من شأنها المساس بالنظام العام في الدولة أو تعريض أمنها للخطر، موضحاً: إن القوانين الجزائية للدول تدرجها وتعدها ضمن الجنايات والجنح ذات العقوبات المُغَلَّظة.

وقال: رصدنا في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص غير المختصين وغير المسؤولين بنشر مقاطع صوتية ومعلومات غير موثوقة وغير علمية تتضمن شائعات كاذبة ومعلومات غير صحيحة سواء عن درجة انتشار «كورونا» بين الأشخاص في الدولة أو عن تحركات سلطات الدولة وأجهزتها لمواجهته والتعامل مع تداعياته.

وأكد أن هذا الأمر بلغ درجة من الخطورة إلى حد إذاعة ونشر معلومات غير صحيحة بمنع حركة الأفراد وإلزامهم البقاء في مساكنهم، ومنع ارتياد الأماكن العامة، وهو أمر بالغ الخطورة في آثاره، داعياً وسائل الإعلام إلى مشاركة النيابة العامة في تنمية الوعي المجتمعي بشأنه عبر منصاتها الإعلامية المحترمة.

وبيّن آثار مثل هذه الشائعات وما تلحقه من أضرار بالدولة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو ما قد تصل نتائجه السلبية - لا قدر الله - إلى حد تهديد السلم المجتمعي لما يصاحبها من خلق حالة من الذعر والخوف بين الأفراد - دون أسباب حقيقة - ولأسباب لا صلة لها في الواقع، وهو ما ينال في مجمله من المسيرة التنموية لبلدنا، ويهدد أمنها والنظام العام والسلم المجتمعي فيها.

وقال: إنه انطلاقاً من دور النيابة العامة في المحافظة على أمن وسلامة المجتمع وحمايته من أي أمور تثير الهلع والخوف في نفوس المواطنين والمقيمين، فإننا نؤكد ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة، مطالباً باستقاء المعلومات المتعلقة بالشأن العام من المصادر الرسمية في الدولة التي تعتمد الشفافية والوضوح في كل أعمالها وما يهم المواطن والمقيم، وعدم الاستماع للشائعات.

ودعا المجتمع إلى عدم الانجراف وراء الشائعات بوجه عام، وفي شأن هذا المرض بوجه خاص، ودعا وسائل الإعلام إلى المساهمة البناءة في توعية أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على مخاطر نشر الشائعات الكاذبة أو إطلاق معلومات أو بيانات من غير الأشخاص المختصين.